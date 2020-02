Coronavirus, in Lombardia attivo numero verde per dubbi e necessità

La Regione Lombardia ha attivato il numero verde 800 894545, che i cittadini possono contattare nel caso in cui accusino sintomi influenzali o per ricevere delucidazioni in merito a dubbi e necessità legate all’emergenza coronavirus. Un’opzione che va ad aggiungersi al 112 e al 1500, messo a disposizione dal Ministero della Salute.

A tal proposito, la Siems (Società Scientifica Italiana dell’Emergenza Sanitaria) ha invitato la popolazione a contattare questi numeri "solo in casi di vera emergenza, per non intasare le Centrali e rendere meno efficace e più tardivo il soccorso per i casi gravi". (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI)

Coronavirus Italia, 3 morti e oltre 140 positivi in Italia. LIVE LIVE