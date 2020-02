"Non sono entrato, è chiuso a chiave e non si può entrare. Spero che sia una bufala", dice un uomo davanti al cancello sbarrato del pronto soccorso di Codogno, nel Lodigiano, chiuso (LE FOTO) a seguito dei casi di Coronavirus emersi nelle scorse ore.

I racconti dei pazienti

"Dovevo essere dimesso questa mattina, poi è successo quello che è successo", dice un paziente che indossa una mascherina. "Non so se posso stare qua perché sono malata, ho altri disturbi - sottolinea una donna anziana -. Mi hanno detto che il reparto di ortopedia non funziona. Pazienza, torniamo a casa", ha concluso. "Siamo preoccupati - spiega una donna raggiunta al telefono -. E' scandaloso che si dica che il pronto soccorso è stato evacuato subito. Ieri sera ero lì in pronto soccorso per un altro motivo e quando abbiamo chiesto informazioni ci hanno risposto malamente. Se non avessi chiesto io la mascherina per entrare in sala medicazioni, dove c'era un sacco di personale e di gente, non me l'avrebbero data".