Treni sfilano a Codogno: "E' tutto fermo"

"E' tutto fermo, non si vede anima viva...". Codogno, cuore del focolaio del Coronavirus in Lombardia, ha l'aspetto di una città fantasma agli occhi dei passeggeri sui treni in transito. La fermata e' stata sospesa e alla stazione, chiusa e dove i treni non fermano più, "non si vede nessuno", riferisce all'ANSA il passeggero di un convoglio. Ma anche nelle strade limitrofe "non si vede nessuno". "Speriamo in bene", aggiunge il viaggiatore.