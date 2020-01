Frontale tra auto e tir nel Mantovano: morto 63enne

Un uomo di 63 anni è morto oggi pomeriggio in un incidente stradale avvenuto lungo la ex statale Goitese a Cerlongo, in provincia di Mantova. Secondo le prime ricostruzioni, l'Alfa 147 su cui il 63enne di Curtatone viaggiava da solo, ha invaso la corsia di marcia opposta, per cause ancora da accertare, e si è scontrata frontalmente con un tir. L'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere ed è morto sul colpo. Illeso l'autotrasportatore, un 33enne romeno residente in provincia di Brescia.