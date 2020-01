Frana nell'Oltrepò Pavese, inagibili quattro abitazioni

I vigili del fuoco di Voghera sono intervenuti questa mattina a Borgo Priolo (Pavia), in località Ghiaia di Risi, nell'Oltrepò Pavese, per una frana. Lo smottamento ha interessato quattro abitazioni, tre delle quali abitate solo nel periodo estivo e una da un residente. Quest'ultimo, non presente in casa, sarà accompagnato nell'abitazione dai vigili del fuoco per il recupero dei beni personali. Le quattro case e la strada per raggiungerle sono state dichiarate inagibili.