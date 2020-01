Sondrio, danneggiano auto e mettono video online: identificati ragazzi

Sono stati tutti identificati e i cinque ragazzi che sabato sera hanno danneggiato auto in sosta in via Mazzini e si sono filmati durante la scorribanda, postando, poi, il video, in cui spaccano a calci gli specchietti delle vetture, su Instagram. Si tratta di ragazzi tutti maggiorenni, uno di loro ha compiuto 18 anni solo da qualche giorno.

Le indagini

Gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Sondrio sono arrivati all'identificazione dei vandali, grazie al filmato in cui loro stessi hanno mostrato quanto fatto durante la serata, caratterizzata, probabilmente, da troppo alcol. Domenica mattina in Questura sono state formalizzate tre denunce relative a danneggiamenti ad auto posteggiate in via Mazzini, di fronte al Tribunale di Sondrio. Poi agli agenti è giunto anche il video. Quella stessa sera, ma più tardi rispetto agli atti vandalici, i ragazzi erano stati fermati dagli agenti della Squadra volante che, chiamati ad intervenire per schiamazzi in centro cittadino, avevano controllato i giovani. Pare che i giovani si siano giustificati dicendo di non aver compreso la gravità del loro gesto.