Incendio nel Pavese, fumo denso e baracche distrutte

Un incendio ha distrutto diverse baracche oggi a Cilavegna (Pavia), in Lomellina, in un terreno privato a poca distanza da una casa di riposo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme impedendo che potessero far esplodere le bombole di gas utilizzate per scaldare le strutture. Dopo l'incendio un denso fumo nero si è alzato sopra Cilavegna facendo temere per un possibile inquinamento, ma l'allarme è rientrato.

Gli accertamenti

I tecnici di Ats Pavia effettueranno comunque dei prelievi di aria per escludere la presenza di sostanze inquinanti. Devono ancora essere accertate le cause dell'incendio. Inoltre verranno condotte verifiche in merito alla presenza dei permessi necessari a costruire nel terreno dove è avvenuto il rogo.