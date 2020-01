Milano, morto dopo 5 anni di coma 60enne aggredito da uno psicopatico

È morto dopo cinque anni e sette mesi di coma Francesco Saponara, 60enne accoltellato nel giugno 2014 a Sesto San Giovanni dall'allora 34enne Davide Frigatti, in preda a un raptus.

Il triplice accoltellamento

Il 17 giugno del 2014 Frigatti aveva aggredito tre persone in diverse zone a nord di Milano. Prima aveva accoltellato il titolare di un autolavaggio a Cinisello Balsamo, Franco Mercadante, uccidendolo. Poi, nella vicina Sesto San Giovanni, aveva aggredito e ferito gravemente Saponara mentre lavorava nel proprio distributore di benzina. Infine si era avventato anche contro un terzo uomo, Dario Del Corso, un pensionato che stava passeggiando al Parco Nord, al confine dei due comuni con Bresso. Del Corso era rimasto ferito in maniera più lieve. Prima delle aggressioni Frigatti, allora residente a Cinisello Balsamo, era andato in taxi a Piacenza e, dopo essere stato dal barbiere, aveva sequestrato un automobilista costringendolo a guidare fino a Sesto San Giovanni (Milano), sotto minaccia di un coltello. Lì lo aveva fatto scendere dalla macchina e si era diretto verso la prima vittima.

L'arresto

Frigatti era stato bloccato dalla polizia lungo la pista ciclabile che porta al Parco Nord, dove era fuggito a piedi, disarmato e in evidente stato di alterazione: senza alcun vestito addosso, urlava "sono un uomo libero". Davanti agli investigatori poi l’uomo ha asserito di essere "un illuminato" e di dover, in qualche modo, aggredire altri in quanto "peccatori che volevano fargli del male". E’ stato poi assolto dalla Corte d'Assise del Tribunale Monza per vizio totale di mente.

La nota della lista civica

"Ci ha lasciato Francesco Saponara, padre di Antonio Saponara, Vice Segretario della Lista Civica Giovani Sestesi", si legge in una nota diramata dalla lista civica. "Manifestiamo la nostra vicinanza e la nostra partecipazione al grande dolore della moglie e dei due figli", conclude il messaggio. I funerali si svolgeranno lunedì alle ore 10, nella parrocchia di San Carlo Borromeo in via Boccaccio.