Picchia la compagna per anni: 45enne arrestato nel Mantovano

Un uomo di 45 anni è stato arrestato a Cereta di Volta Mantovana per aver aggredito la convivente. La donna è stata ricoverata in ospedale, all'arrivo dei carabinieri di Guidizzolo ha raccontato di anni di vessazioni, violenze fisiche e verbali, minacce di morte quasi sempre accompagnate richieste di denaro. Per l'uomo è scattato l'arresto per maltrattamenti in famiglia, lesioni e altro. La donna ha riportato dieci giorni di prognosi e ha ringraziato i carabinieri e il personale sanitario per i soccorsi prestati.