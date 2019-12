Un 27enne è deceduto in seguito a un incidente stradale avvenuto la scorsa notte a Garbagnate Milanese (in provincia di Milano). Stando ai primi accertamenti dei carabinieri, il giovane avrebbe perso il controllo della propria Alfa Romeo 147, che si sarebbe ribaltata per poi finire contro un lampione. Il ragazzo è morto non appena giunto in ospedale. I tentativi di soccorso da parte del 118 si sono rivelati inutili.