Maltempo in Valtellina, massi cadono su strada: nessun ferito

Nella serata di ieri c'è stata una frana sulla strada provinciale 21 tra la località Tresenda e Teglio, in provincia di Sondrio, ora chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Da quanto risulta, non ci sono stati feriti. Sulla carreggiata, molto trafficata, sono caduti due grossi massi da un metro cubo l'uno circa.

Le persone evacuate

Al momento sono due le persone evacuate da abitazioni minacciate dal dissesto: per una l'amministrazione comunale di Teglio ha disposto l'ospitalità in un albergo del paese, l'altra è invece stata accolta da un parente. Nella giornata di oggi, i geologi faranno un sopralluogo per valutare al meglio l'entità dello smottamento e la sua pericolosità