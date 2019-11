Altro capitolo della vicenda "nuovo Stadio San Siro". Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, rispondendo alle domande dei giornalisti circa le ultime novità sulla questione (I PROGETTI - LE FOTO) e sul possibile incontro del Comune con Milan e Inter, ha dichiarato: "Se le squadre stanno guardando altre aree ovviamente è legittimo, ci mancherebbe altro. Non c’è un incontro in programma, ma credo che lo faremo. Io continuo a essere ottimista e positivo. Vedo che c’è anche dal punto di vista di Milan e Inter un’apertura perlomeno al dialogo", le sue parole.

Lo "spauracchio Sesto"

Di fronte all'ipotesi dei giorni scorsi circa il 'piano B' dei due club, cioè realizzare il nuovo stadio a Sesto San Giovanni, il sindaco Giuseppe Sala aveva commentato: "Se decideranno di andare a Sesto San Giovanni, perché il Comune darà loro condizioni tali per cui potranno costruire molto di più, sarà una loro libera scelta, spiacevole per noi. Ma non è che per lo spauracchio di Sesto possiamo concedere condizioni al di là di quelle che concederemmo a qualunque operatore desideroso di fare iniziative su Milano".