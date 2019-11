A Milano è stata creata una nuova guida, accessibile online, pensata per aiutare chi si trasferisce in città da altre regioni o da altri Paesi a orientarsi nel capoluogo lombardo. La guida, in cui sono contenute indicazioni sui servizi e sugli adempimenti da compiere, è stata realizzata dal Comune in collaborazione con Bloomberg Associates in diverse lingue: oltre all'italiano anche inglese, spagnolo, arabo, cinese e a breve francese. A presentarla è stato il sindaco Giuseppe Sala, insieme all'assessore alle Politiche sociali, Gabriele Rabaiotti, al Pirelli Hangar Bicocca, durante l'incontro 'Colazione con il sindaco', consueto appuntamento del sabato mattina che il primo cittadino dedica alle periferie. "La guida che presentiamo oggi - ha spiegato il primo cittadino -, è un testo pratico, funzionale e utile che aiuta a orientarsi tra i differenti servizi che Milano offre. È stata pensata principalmente per supportare chi decide di trasferirsi qui da fuori

Le parole del sindaco Sala

"Questa guida - ha sottolineato il sindaco Sala - serve a chi si trasferisce in città per studiare, ma anche a chi scappa dalla guerra e non ha nulla. Si allinea con le nostre politiche sul ricongiungimento familiare, che per noi è fondamentale. È una piccola cosa, ma arriva in un momento in cui vogliamo reiterare il nostro credo, fatto della volontà di vivere in una città di diritti e di doveri". Poi ha aggiunto: "Questo è davvero il modo migliore per dare il benvenuto a chi arriva nella nostra città. Rispondendo in maniera chiara e semplice alle necessità che si presentano nella vita di tutti i giorni - dai permessi ai servizi sanitari, dalla scuola ai trasporti -, facilita di fatto il loro ingresso nel nuovo contesto sociale e li rende parte attiva della nostra comunità".

Tronchetti Provera: "Milano è un giardino segreto con tante meraviglie"

La presentazione è stata introdotta dai saluti di Marco Tronchetti Provera, amministratore delegato di Pirelli e presidente della Fondazione HangarBicocca: "Questa guida - ha detto - attraversa luoghi che toccano realtà industriali, come la nostra, e anche culturali. Milano non ha le bellezze di Roma, che è un museo a cielo aperto, ma è come un giardino segreto con tante meraviglie".

Gli stranieri a Milano

A Milano gli stranieri rappresentano il 19% dei residenti, una percentuale più alta di circa dieci punti rispetto alla media nazionale che nelle previsioni salirà entro il 2036 al 21,2%. Solo guardando all'università sono 19.500 gli studenti non italiani, circa il 10% del totale degli iscritti agli atenei milanesi.