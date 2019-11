Maltempo, crollo di una parte d’albergo nel Bresciano: nessun ferito

Una parte dell’albergo Aquila è crollata questa notte a Sulzano (in provincia di Brescia). Il danno è stato probabilmente causato dalle forti piogge che nei giorni scorsi hanno colpito il territorio. La struttura è chiusa per ferie e al momento della caduta non c’erano persone presenti all'interno dell'edificio. I vigili del fuoco, intervenendo sul posto, hanno dunque confermato che non ci sono stati feriti. Maltempo in Lombardia, frana nel Lecchese: isolata una frazione