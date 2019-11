Maltempo, domenica 3 novembre allerta meteo arancione in 6 Regioni

La prima domenica di novembre è all'insegna del maltempo con la Protezione civile che ha diramato allerte meteo in varie Regioni d'Italia. Pioggia e temporali interesseranno gran parte del Paese con raffiche di vento e mari molto agitati un po' ovunque. Allerta arancione in Liguria, Lazio, Basilicata, Campania, Molise e Sardegna. Criticità anche in Lombardia, Umbria e Toscana. (LE PREVISIONI - IL METEO DEL WEEKEND)

Allerta temporali in Liguria e nel Lazio

Piogge, mareggiate e venti di burrasca toccheranno la Liguria dove è stato diramato un codice arancione per rischio temporali. Potrebbero scendere in media tra i 20 e i 40 millimetri d'acqua sulle aree centrali e occidentali. Allerta arancione per temporali anche nel Lazio con rovesci diffusi che potrebbero produrre fino a 100 millimetri di accumoli sui settori centro-meridionali occidentali, in particolare sulla provincia di Latina e sulle aree interne del Frusinate, ai confini con l’Abruzzo.

Allerta per rischio idrogeologico

I forti temporali potrebbero provocare frane e allagamenti anche in Basilicata, Campania, Molise e Sardegna. In queste regioni, per la giornata di domenica 3 novembre, è stata diramata un'allerta arancione per rischio idrogeologico, esteso anche alla Liguria. Al Sud il tempo peggiora con forti rovesci soprattutto nell'area campana.

Allerta gialla in Lombardia, Umbria e Toscana

Il maltempo interesserà anche il Nord Italia con allerta gialla per temporali e rischio idrogeologico anche in Lombardia, Umbria e Toscana. Nella giornata di sabato era stata diramata un'allerta meteo a Roma e a Firenze, estesa anche a domenica 3 novembre. Codice giallo anche per Milano.