Il primo weekend di novembre porta pioggia e maltempo su tutta l'Italia. Arrivano ben due perturbazioni: una sabato e l'altra domenica. Rovesci e temporali, anche molto intensi, e venti forti toccheranno un po' tutte le regioni e proseguiranno anche la prossima settimana. Pericolo di mareggiate in Liguria, sulla costa tirrenica e in Sardegna (LE PREVISIONI).

Il meteo di sabato 2 novembre

Sabato dominato da pioggia, vento e nuvole. Nell'arco della giornata le perturbazioni si concentreranno soprattutto al Nord, nell'Alta Toscana e in Sardegna.

Le previsioni al Nord

Ombrelli aperti per rovesci intensi in Liguria, Lombardia, Triveneto ed Emilia Romagna. Previsto cielo coperto e piogge sparse sin dalle prime ore del giorno. Le temperature sono in calo con massime tra i 12°C e i 15°C. Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata a Milano. Rovesci anche a Torino dal mattino, ma con miglioramenti nel pomeriggio.

Le previsioni al Centro

Il maltempo raggiunge anche il Centro Italia con piogge e temporali in estensione su Toscana e Sardegna e in serata anche sui restanti settori. Temperature in lieve aumento con massime tra i 15°C e i 20°C. Allerta meteo per temporali a Roma dove sono previsti 24,2 mm di pioggia. Stesse previsioni meteo e stesso allerta anche a Firenze dove scenderanno 25,4 mm di pioggia.

Le previsioni al Sud

Le temperature salgono anche al Sud con massime tra i 20°C e i 25°C, ma il tempo sarà variabile con qualche isolato piovasco. Dalla sera la situazione climatica peggiora sulla Campania dove si verificheranno temporali. Napoli si sveglia con il cielo coperto e deboli piogge potrebbero scendere nell'arco della giornata. Nubi sparse alternate a schiarite a Palermo dove non sono previsti rovesci.

Il meteo di domenica 3 novembre

Domenica è previsto il pericolo di mareggiate sul Levante Ligure, le coste tirreniche e la Sardegna Occidentale. Il maltempo continuerà portando pioggia su tutte le regioni italiane. In arrivo anche masse d'aria relativamente tiepide provenienti da Sud, che porteranno le temperature a salire in quasi tutte le regioni del Centro-Sud.

Le previsioni al Nord

Nel Settentrione ci saranno ancora piogge ed acquazzoni un po' ovunque, soprattutto sulle Alpi, le Prealpi e il Levante Ligure. Sale leggermente il termometro con massime tra i 13°C e i 18°C. Temporali a Milano dove è prevista allerta meteo per pioggia. Cielo molto coperto a Torino.

Le previsioni al Centro

Tempo instabile con rovesci e temporali sulle regioni del Centro Italia. La giornata sarà abbastanza calda con massime tra i 19°C e i 24°C. Prosegue l'allerta meteo per pioggia sia a Roma sia a Firenze.

Le previsioni al Sud

Piove anche al Sud con rovesci un po' in tutte le regioni. Restano stabili le temperature con massime tra i 20°C e i 25°C. Cieli molto nuvolosi o coperti al mattino con piogge e rovesci anche temporaleschi a Napoli, miglioramenti sono previsti nel pomeriggio. Allerta meteo per pioggia, in città sono previsti 28 mm. Tempo variabile a Palermo con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata.