Meteo a Milano: le previsioni di oggi 11 ottobre

La situazione meteo in città

A Milano giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.(LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Nuova giornata caratterizzata da ampio soleggiamento su tutta la Lombardia, salvo per qualche nuvola al mattino tra Prealpi e alte pianure. Clima gradevole e in linea con i valori medi del periodo. Massime diurne intorno ai 20-22°C, minime mattutine di poco al di sotto dei 10°C. Venti deboli.

La situazione meteo a Lecco

A Lecco giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Ovest-Sudovest.

La situazione meteo a Lodi

A Lodi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 11°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11,7 µg/m³.