Inter-Juve sold out: 75mila spettatori e incasso record da 6,5 milioni

Settantacinquemila spettatori e incasso record da sei milioni e mezzo di euro. Sono i numeri di Inter-Juventus, sfida che ''si candida a match dell'anno per numeri e significato'', scrive il club annunciando i numeri della gara. Le due squadre, di nuovo faccia a faccia a 110 anni dal primo incontro, si sfideranno domani sera nel 236esimo derby d'Italia. (LE PAROLE DI SARRI E CONTE - GLI EX CHE HANNO GIOCATO CON ENTRAMBE)

I numeri del derby d'Italia

La partita sarà vista da oltre 75mila spettatori provenienti da tutto il mondo. Oltre 100 le nazionalità sugli spalti, con più del 20 per cento di biglietti acquistati dall'estero. Il match sarà trasmesso in 200 Paesi da oltre 40 broadcaster. Tutto lo stadio sarà colorato di nerazzurro da una coreografica che coinvolgerà tutti i tifosi all'ingresso in campo delle squadre. Per l'occasione l'Inter Village proporrà nuovi intrattenimenti nel pre-partita, dopo l'apertura dei cancelli prevista per le 17:45. (I TIFOSI PIÙ FAMOSI DI INTER E JUVENTUS)