Un operaio 40enne ha riportato l'amputazione totale di un dito, l'amputazione parziale di un altro e lo schiacciamento delle restanti tre dita della mano a causa di un incidente avvenuto in una ditta a Cuggiono, in provincia di Milano, in via Giovanni de Agostini. Il lavoratore, dell’est Europa, è rimasto incastrato nel macchinario per cause ancora da chiarire. Trasportato all'ospedale di Legnano è al momento sottoposto a un intervento nel tentativo di salvargli le dita. Presidio dei sindacati a Palazzo Lombardia contro le morti sul lavoro