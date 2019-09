Meteo a Milano: le previsioni del 18 settembre

La situazione meteo in città

A Milano nubi in progressivo aumento con deboli piogge al pomeriggio. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 4000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Arrivano infiltrazioni più fresche nord-atlantiche, le quali favoriranno un peggioramento del tempo associato a rovesci e qualche temporale, a carattere sparso, con coinvolgimento di buona parte della regione specie nelle ore centrali del giorno. In concomitanza avremo un calo delle temperature grazie ai venti più freschi in ingresso da Est.

La situazione meteo a Varese

A Varese cieli in prevalenza poco nuvolosi, ma con nubi in progressivo aumento e deboli piogge dal pomeriggio, in intensificazione in serata. La temperatura massima registrata sarà di 25°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest.

La situazione meteo a Cremona

A Cremona cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3600m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Nordest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 7,3 µg/m³.