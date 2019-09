Milano, bambino di 18 mesi positivo alla cannabis: accertamenti in corso

Un bimbo di un anno e mezzo si trova ricoverato all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi, a Milano, dopo essere stato trovato positivo alla cannabis. Il piccolo non è in pericolo di vita. È stato trasportato nella clinica nella serata di ieri, domenica 15 settembre, dopo che, intorno alle 20:30, i genitori si sono allarmati per il sonno profondo in cui versava il piccolo e dal quale non riusciva a svegliarsi e hanno chiamato il 118.

I genitori smentiscono l’uso di droghe

Sia il padre, che la madre hanno categoricamente smentito di fare uso di droghe: hanno però riportato di avere ospitato nei giorni scorsi un parente, che fuma spinelli. L'ipotesi è che il piccolo abbia ingerito involontariamente qualche pezzetto di droga e, al momento, non ci sono indagati. La famiglia vive nel quartiere di San Siro. La mamma del piccolo, una 31enne croata, e il padre, un egiziano 38enne, con un lontano precedente per ricettazione, non versano in un particolare stato di degrado.