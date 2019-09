Milano, incendio in un’area dismessa vicino alla stazione Centrale

Fiamme all’alba di oggi, lunedì 9 settembre, nei pressi della stazione Centrale, in via Sammartini, a Milano. L’incendio è stato circoscritto e, secondo quanto riferito dalle centrali operative di Vigili del fuoco e Polizia locale, non è stato trovato alcun ferito tra le macerie combuste.

Le fiamme in un'area dismessa

Il rogo è divampato in una sorta di area dismessa, riempita di rifiuti e utilizzata come rifugio dai clochard. L'allarme è scattato alle 6.30, quando le squadre di soccorso, tra cui anche il personale del 118, sono intervenute sul posto. Il tratto di strada in direzione della Martesana, inizialmente chiuso, è stato riaperto e non è stato necessario evacuare nessuno dai palazzi vicini. L'intervento è terminato.

