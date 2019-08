Fridays for Future a Milano: la protesta per difendere l'Amazzonia

Fridays For Future, il movimento dei giovani per il clima ispirato da Greta Thunberg, alle 18 di oggi, venerdì 23 agosto, manifesta davanti al Consolato brasiliano di Milano per protestare contro il comportamento del governo guidato da Jair Bolsonaro che, secondo il movimento, non fa nulla per contrastare il dilagare degli incendi in Amazzonia.

Il sostegno di Legambiente

Al presidio milanese ha aderito anche Legambiente Lombardia: “È una catastrofe che ci riguarda tutti - dichiara Marzio Marzorati, vicepresidente di Legambiente Lombardia. - Dopo i disastrosi incendi in Siberia, una delle molte manifestazioni del fatto che i cambiamenti climatici sono già in atto, siamo costretti ad assistere allo scempio del più grande polmone verde della Terra nell'indifferenza politica globale. È doloroso e inaccettabile che effimeri interessi economici vengano prima della sicurezza della biodiversità e dell'umanità”. Gli attivisti di Friday for Future si sono dati appuntamento anche a Roma, sempre alle 18, davanti al Pantheon a Roma.