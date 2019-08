"Ecco come bruciano le nostre terre". Oltre agli appelli internazionali per arrestare gli incendi in Amazzonia, c'è anche la denuncia di una donna indigena che arriva direttamente dallla foresta brasiliana. "Stanno uccidendo i nostri fiumi le nostri fonti di sostentamento - dice la donna - e ora hanno dato fuoco alla nostra riserva. Domani chiuderemo le strade e voglio tutti i media qui per vederlo. Noi non staremo zitti!". In un video postato su Twitter dal Sunrise Movement, un'associazione americana che si batte contro il cambiamento climatico, la donna di etnia Pataxó mostra un rogo in corso in un allevamento di bestiame e denuncia chi ha appiccato le fiamme. "Stanno deliberatamente accendendo fuochi nella foresta amazzonica - si legge nel tweet - per disboscare illegalmente le terre degli indigeni".

Cosa sta succedendo in Amazzonia

L'allarme per gli incendi in Amazzonia è stato lanciato nei giorni scorsi dall'Istituto nazionale di ricerche spaziali del Paese sudamericano (Inpe). Per quanto riguarda la macro-regione amazzonica, l'Inpe parla di aumenti considerevoli in quattro dei nove Stati coperti dalla foresta, anche se la Nasa sostiene che le attività antincendio nel bacino amazzonico sono leggermente al di sotto la media rispetto agli ultimi 15 anni. I numeri restano comunque preoccupanti, come sottolineato anche dal Wwf, e il governo brasiliano è finito nuovamente sotto accusa per la gestione delle politiche ambientali. In Brasile è scontro tra il presidente Jair Bolsonaro e le Ong, mentre in tutto il mondo e sui social si susseguono gli appelli per quello che è considerato il polmone verde del pianeta.