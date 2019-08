Milano, furto in Montenapoleone: sparito un bracciale da 89mila euro

In una gioielleria di via Montenapoleone è stato sottratto un braccialetto in oro rosa del valore di 89 mila euro. Il furto, avvenuto probabilmente nei giorni precedenti, è stato scoperto il 10 agosto da uno dei dipendenti del negozio di lusso, il quale si è accorto che dai cassetti mancava un unico pezzo, ovvero il prezioso bracciale della collezione. L'uomo ha sporto denuncia in questura. L'ipotesi è che a compiere il furto sia stato qualcuno che si è spacciato per un cliente fingendo di voler fare acquisti.