Meteo a Milano: le previsioni di oggi giovedì 1 agosto

La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite al mattino, con tendenza a graduale attenuazione della nuvolosità fino a cieli sereni in serata, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Contesto in prevalenza anticiclonico sulla regione, per una giornata che sarà caratterizzata da tempo in prevalenza soleggiato, seppur con qualche nuvola sparsa nelle prima parte del giorno, specie tra pedemontane e prealpi. Durante il pomeriggio classica locale instabilità sui rilievi, mentre tra tarda sera e notte un lieve indebolimento dell'anticiclone per via di un impulso instabile in transito oltralpe potrà dar luogo a qualche temporale anche in pianura. Clima estivo nella norma. Venti deboli.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio. in serata cieli nuvolosi o molto nuvolosi con deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 20°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, ma nella notte sono previste precipitazioni. La temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 4250m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Sud-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 5,7 µg/m³.