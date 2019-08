Mantova, rubano in casa di un amico e lo ricattano: cinque denunce

Nella giornata di giovedì 1° agosto, quattro ragazzi, tre minorenni (due di 14 anni e uno di 15, italiani e stranieri, studenti) e un 19enne, italiano, sono stati denunciati a piede libero, a Mantova, per furto aggravato in abitazione. Un quinto ragazzo, di 18 anni, è stato invece denunciato per favoreggiamento e ricettazione. La banda aveva trafugato abiti firmati e gioielli dall’abitazione di un amico, che si trovava in vacanza con la famiglia, chiedendo poi un riscatto di 200 euro per restituirgli il bottino.

La ricostruzione delle autorità

Le indagini sono state condotte dalla Squadra Mobile di Mantova, a cui la madre del derubato si era rivolta. Secondo quanto riportato, la banda si era intrufolata nell’appartamento dell’amico dopo avergli sottratto, di nascosto, le chiavi. Una volta effettuato il colpo, il 18enne denunciato per favoreggiamento e ricettazione avrebbe messo in contatto il capo banda, il 19enne italiano, con un marocchino, al fine di acquistare della droga in cambio di parte dei valori rubati. In seguito, il capo banda si sarebbe presentato a casa dell'amico per proporgli la restituzione di parte del bottino in cambio di 200 euro. Il ragazzo, d’accordo con la polizia, ha finto di accettare ma ha allertato gli agenti, che hanno bloccato il ladro e lo hanno accompagnato in Questura.

Indagini ancora in corso

Nonostante il piano della banda sia stato sventato dagli agenti della Squadra Mobile di Mantova, le indagini non sono ancora concluse. C'è infatti il sospetto che i ragazzi denunciati siano gli autori di altri furti analoghi avvenuti a Mantova nei mesi scorsi.