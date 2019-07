Per domenica 14 luglio è in programma uno sciopero regionale del trasporto ferroviario. Gli orari sono dalle ore 3 di domenica 14 luglio 2019 alle ore 2 di lunedì 15 luglio 2019. Per questo "il servizio regionale, suburbano e il servizio aeroportuale potranno subire variazioni e/o cancellazioni. Essendo una giornata festiva, non sono previste fascia orarie di garanzia", si legge sul sito di Trenord. Poi: "Autobus sostitutivi no-stop saranno istituiti limitatamente per i soli collegamenti aeroportuali Milano Cadorna-Malpensa Aeroporto e Malpensa Aeroporto-Stabio in caso di non effettuazione dei treni. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Essendo ipotizzabili ripercussioni a conclusione dello sciopero, vi invitiamo a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monito".

Le motivazioni

A proclamare lo sciopero è stato il sindacato Orsa ferrovia. In una nota, la sigla sindacale ha sottolineato che i motivi che hanno portato allo sciopero sono gli stessi che avevano già spinto i dipendenti a incrociare le braccia proprio il 7 giugno. "Abbiamo evidenziato che il contratto aziendale di Trenord è scaduto da 4 anni e che lo stesso contiene errori da correggere, così come dichiarato da tutte le parti aziendale e sociali", avevano chiarito in quell'occasione da Orsa.