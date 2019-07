I carabinieri della compagnia di Seregno (Monza) hanno arrestato una 38enne, residente a Carignano (Torino), per aver raggirato e truffato due anziani pensionati della provincia di Monza e Brianza. La donna, una pregiudicata macedone, si è fatta consegnare 450mila euro nel giro di sei anni, con la scusa di averne bisogno per far operare la figlia malata, ed era anche riuscita a convincere uno dei due anziani a lasciare in eredità la casa alla bambina, in un testamento poi annullato. La truffatrice è stata portata nel carcere di Torino.

Truffa iniziata nel 2013

La donna, che si faceva chiamare “Olga”, è stata arrestata in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Monza, con l'accusa di circonvenzione d'incapace aggravata e continuata e riciclaggio. Stando a quanto emerso dalle indagini, la 38enne avrebbe raggirato dal 2013 una vedova di 72 anni e poi un suo amico, un pensionato di 76 anni. La truffatrice avrebbe ricevuto dall’anziana 300mila euro, derivanti in parte dalla vendita di tre appartamenti, e 150mila euro dall’uomo, prelevati in banca con cadenza settimanale, senza che nessuno si insospettisse. Le indagini sono iniziate nel maggio scorso a seguito della segnalazione da parte del medico di base della 72enne, al quale la donna aveva raccontato di aver donato denaro a una madre in difficoltà.