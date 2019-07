Meteo a Milano: le previsioni di oggi domenica 30 giugno

La situazione meteo in città

A Milano cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 24°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da Est-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Pochi cambiamenti: l'anticiclone subtropicale africano continua a garantire la stabilità assoluta in Lombardia. Altra giornata ben soleggiata quasi ovunque con al più qualche annuvolamento sui settori montani nottetempo e il primo mattino. Qualche annuvolamento cumuliforme sull'arco alpino. Tra tarda sera e la notte su lunedì non si esclude un temporale sulla medio-bassa Valtellina. Clima sempre molto caldo con massime in pianura comprese tra 34 e 37 gradi. Venti deboli a regime di brezza.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 34°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata. La temperatura massima registrata sarà di 35°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4500m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 12,7 µg/m³.