Caldo record a Milano, black-out e pronto soccorso intasati

Sono state dodici ore di passione quelle trascorse a Milano, dal pomeriggio di ieri, giovedì 27 giugno, a stamattina, sotto la canicola che sta colpendo in questi giorni le regioni del Nord Italia. Ad andare in tilt, infatti, a causa del gran caldo, sono stati sia i pronto soccorso degli ospedali, sia il 118, sia la rete elettrica, sulla quale si sono verificati molti temporanei black-out, come confermato da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza) e dalla polizia.

Gli intasamenti al pronto soccorso

Sul fronte sanitario, l'ondata di malori causati dall'afa ha provocato un intasamento dei pronto soccorso. Le ambulanze, in attesa di consegnare i pazienti, non riuscivano a disimpegnarsi, provocando così una carenza di mezzi che ha causato vari disagi per quasi tutta la notte. I problemi potrebbero continuare anche oggi. Inoltre, a causa del grande uso di condizionatori, la rete elettrica è andata in tilt numerose volte, con piccoli black-out risolti via via dai tecnici al lavoro per tutta la notte.

Soccorritore: disastro annunciato

"Ma quale emergenza, tutti quelli che sapevano di essere in turno ieri sera e nella notte immaginavano che sarebbero state ore di passione. È ovvio che se non potenzi i pronto soccorso che già normalmente sono al collasso e ci sono 40 gradi succede un casino". A dirlo è Antonio, soccorritore di lungo corso di una 'Croce' (così si chiamano le associazioni che prestano opera di trasporto dei malati, a Milano) privata. "Il problema si è aggravato con il passare delle ore - spiega Antonio, da 15 anni volontario e oggi capo equipaggio di un'ambulanza - perché nei pronto soccorso dopo cena visitavano la gente che si era presentata nel primo pomeriggio; di notte poi, con anziani soli che si sentivano soffocare e persone che hanno avuto malori per via dell'afa, è andato tutto in tilt. Non si riusciva a consegnare i pazienti ai triage, e non è che li possiamo scaricare in astanteria: siamo responsabili del trasportato fino a quando non è stato preso in consegna dall'ospedale. Ci chiamavano, ma non potevamo rispondere".