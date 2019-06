Veniano, 20enne accoltellato durante festa del paese: muore d'infarto

Un ragazzo di 20 anni è stato accoltellato ieri sera, domenica 16 giugno, a Veniano in provincia di Como. E’ successo in un parco, durante la festa del paese. Rimasto gravemente ferito, il giovane è stato accompagnato in codice rosso in ospedale, dove è andato in arresto cardiaco ed è morto. Lo riporta il Giornale di Como. Sono in corso indagini per fare luce sulla vicenda. Sul posto i soccorritori del 118 e i carabinieri di Cantù.