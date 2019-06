Meteo a Milano: le previsioni di oggi lunedì 10 giugno

La situazione meteo in città

A Milano nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino a cieli coperti con piogge e rovesci anche temporaleschi in serata, sono previsti 60mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est. Allerte meteo previste: pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Anticiclone africano disturbato da umide infiltrazioni atlantiche. Tra sole e qualche nube sulle pianure, ma asciutto fino al pomeriggio e anche caldo. Maggiore variabilità su zona Laghi, Alpi, Prealpi con qualche rovescio o temporale entro il pomeriggio, in ulteriore intensificazione in prima serata quando i fenomeni potrebbero estendersi alle pianure soprattutto settentrionali e occidentali. Concreto rischio di fenomeni di forte intensità. Temperature in calo sulle Alpi, afa moderata sulle pianure.

La situazione meteo a Varese

A Varese cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, temporanea attenuazione della nuvolosità al pomeriggio, ma con nubi in nuovo aumento dalla sera associate a piogge e rovesci anche temporaleschi, sono previsti 100.1mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione meteo a Mantova

A Mantova cieli in prevalenza poco nuvolosi, salvo la presenza di qualche addensamento dal pomeriggio-sera, non sono previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 11.0 µg/m³.