Recuperato dai carabinieri un dipinto antico rubato nel 1982 in Brianza

Recuperato il dipinto raffigurante "Madonna con Bambino e i Santi Antonio Abate e Giovanni Evangelista", rubato il primo settembre 1982 in un'abitazione di Ronco Briantino, in provincia di Monza. Si tratta di un dipinto su tavola centinata, attribuito a Lippo d'Andrea, in arte Ambrogio di Baldese (1352-1429). È stato recuperato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Monza. Alla conferenza stampa in cui è stato reso noto il ritrovamento hanno partecipato, Luisa Zanetti, procuratore di Monza e Francesco Provenza, comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale.

Nel 2018 il il numero di furti di beni culturali è cresciuto

Durante la conferenza stampa sono state illustrate le attività del Nucleo nel 2018. I carabinieri hanno arrestato cinque persone e denunciato altre 75, responsabili di aver violato le norme del codice penale e quelle che tutelano il patrimonio culturale nazionale. Nella maggior parte dei casi si tratta di reati di furto, ricettazione di opere di provenienza illecita e contraffazione di dipinti di arte moderna e contemporanea. Le attività di polizia giudiziaria hanno consentito di recuperare e sequestrare 279 beni, di cui 94 di tipo antiquariale, archivistico e librario, 123 reperti archeologici e 62 opere d'arte contraffatte, per un valore economico stimato in 26.572.500 euro per i beni autentici e di 14.150.000 euro per quelli contraffatti, se fossero stati messi sul mercato come autentici. Nel 2018 il numero di furti di beni culturali è lievemente cresciuto. Il fenomeno si è rivelato maggiormente in crescita per quelli commessi in danno dei luoghi espositivi, ovvero in mostre, gallerie ed esercizi commerciali, mentre ha registrato un significativo calo quello verso musei e pinacoteche. Sostanzialmente invariato il numero di furti nei confronti dei luoghi di culto.