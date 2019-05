Meteo a Milano: le previsioni del weekend

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 5mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 2850m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi, con nubi in contenuto aumento dal tardo pomeriggio. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Molta variabilità in Lombardia, con cieli molto nuvolosi in mattinata quando non si esclude la presenza di deboli precipitazioni a carattere sparso e più probabili sui settori occidentali. In giornata persistenza di nubi irregolari alternate a schiarite, e nuovi piovaschi in formazione soprattutto sui rilievi alpini e prealpini. Tra sera e notte possibili acquazzoni temporaleschi, per lo più sparsi, anche sulle zone di pianura. Clima umido, più fresco. Temperature massime in lieve diminuzione.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 6mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica sono previsti 3mm di pioggia.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 15°C, lo zero termico si attesterà a 3100m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Domenica cieli in prevalenza poco nuvolosi.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è buona, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 10,4 µg/m³.