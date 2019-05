Marengo, trovato cadavere nel Mincio: forse 23enne scivolato in acqua

Potrebbe essere dell'operaio agricolo romeno di 23 anni, scomparso nelle acque del canale Diversivo del Mincio una settimana fa a Pozzolo, nel Mantovano, il corpo riaffiorato e recuperato oggi, domenica 12 maggio, nello stesso canale in località Marengo, a pochi chilometri di distanza dove l'auto su cui il giovane viaggiava era finita in acqua.

Il corpo trovato da pescatori

Il corpo era rimasto impigliato in una chiusa del canale, ed è stato notato da alcuni pescatori, che hanno dato l'allarme. Per avere la certezza che si tratti di Raul Cristian Lacatusu, residente a Valeggio sul Mincio (Verona), serviranno approfondimenti medici. Il cadavere, infatti, è stato reso irriconoscibile dalla lunga permanenza in acqua.

L'incidente per il maltempo

La settimana scorsa, il 23enne aveva deciso di rifugiarsi in auto assieme ad altri quattro passeggeri per il maltempo. Il conducente, però, non si era reso conto che la marcia era inserita, e l'auto è scivolata in acqua. Gli altri quattro occupanti del veicolo erano riusciti a trarsi in salvo.