Milano, sequestrato 1,1 chili di marijuana e hashish all’Hemp Fest

La polizia di Milano ha sequestrato 1,1 chili di droga all’Hemp Fest, la fiera internazionale della Canapa, che si è chiuso ieri. Gli agenti della divisione polizia amministrativa e sociale della Questura del capoluogo lombardo, con l'ausilio della scientifica, hanno analizzato con narco-test e successivamente in laboratorio sei prodotti (nello specifico infiorescenze di canapa del tipo marijuana, oltre a un panetto di resina del tipo hashish). Due dei campioni esaminati sono risultati positivi, con percentuale di principio attivo THC superiore allo 0,5%, mentre una campionatura ha evidenziato una percentuale massima consentita di 0,5. Per questo, sono stati sequestrati circa un chilo di marijuana e 100 grammi di hashish e due espositori sono stati denunciati.

Le denunce

La denuncia è scattata per un 35enne svizzero e un 34enne italiano con precedenti in materia di spaccio. La polizia ha denunciato per falso l'amministratore unico della società per cui stava esponendo l'italiano. A un primo controllo, infatti, è risultato che il rapporto di prova su un campione della medesima sostanza, rilasciato in precedenza da un laboratorio esterno, che attestava il THC a livello consentito, non si riferiva a quell'azienda ma a un altro cliente.