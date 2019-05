Gallarate, a fuoco due bus di linea in un deposito

Fiamme in un deposito di autobus di linea a Gallarate, in provincia di Varese: ad andare a fuoco, questa mattina, sono stati due mezzi pubblici, rimasti gravemente danneggiati dal rogo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Busto Arsizio e di Gallarate, i quali hanno spento le fiamme e messo in sicurezza la zona. Sulle cause del rogo, che ha interessato i soli due mezzi pubblici, sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.