Meteo a Milano: le previsioni di oggi giovedì 25 aprile

La situazione meteo in città

A Milano cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 14mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto della Lombardia

Insistono correnti a tratti umide dai quadranti sudoccidentali responsabili di un 25 Aprile piuttosto variabile, con nubi alternate a schiarite e qualche acquazzone più probabile sui rilievi, ma tra il pomeriggio e sera a carattere irregolare anche in pianura. Temperature senza variazioni di rilievo con clima piuttosto mite.

La situazione meteo a Bergamo

A Bergamo cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'arco della giornata, con piogge dal pomeriggio in intensificazione serale, anche a carattere temporalesco, sono previsti 14mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 20°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2650m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La situazione meteo a Brescia

A Brescia nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio, sono previsti 10mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 21°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3000m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Sudest.

La qualità dell’aria in Lombardia

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con una media giornaliera di particolato sospeso pari a 23,7 µg/m³.