Infastidisce i passeggeri su un autobus a Milano, denunciato

Un 22enne egiziano è stato denunciato dai carabinieri per interruzione di pubblico servizio dopo aver infastidito alcuni passeggeri a bordo della linea 56 all'altezza di via Padova, a Milano. È successo questa mattina, alle 8. Il nordafricano è salito sul mezzo in stato di alterazione (non è stato ancora accertato se dovuto all'alcol o a droga) e ha infastidito alcune persone, senza tuttavia essere violento. Una donna ha avvertito il 112 e poco dopo i militari del nucleo Radiomobile sono intervenuti e lo hanno fatto scendere dall'autobus, con l'aiuto di due agenti della polizia locale. Una volta in strada, hanno scoperto che il 22enne aveva in tasca un piccolo coltello da cucina, una posata, che non ha mai estratto. Il giovane è stato accompagnato all'ospedale Fatebenefratelli per un trattamento sanitario obbligatorio.