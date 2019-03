Stramilano 2019: il tragitto delle tre manifestazioni

Domenica 24 marzo si terrà a Milano la 48° edizione della Stramilano, la manifestazione sportiva a cui ogni anno partecipano oltre 50mila persone. Come da tradizione, la corsa si terrà in tre eventi: la Stramilano di 10 chilometri, con partenza alle 9, la Stramilanina di 5 chilometri, per bambini e famiglie, alle 10, e la Stramilano Half Marathon, alle 10:30, mezza maratona dedicata agli atleti professionisti. Le prime due corse prenderanno il via da piazza del Duomo, con arrivo all'Arena Civica, mentre la mezza maratona partirà e si concluderà in piazza Castello. Anche quest'anno in piazza Duomo saranno predisposti dei varchi di ingresso per i runner, con i controlli di sicurezza che potranno creare delle code. Gli organizzatori invitano dunque i partecipanti ad arrivare in piazza molto prima delle 9. Stramilano, domenica 24 marzo edizione record: oltre 60mila iscritti