Cifra record di 900mila euro per tomba Cimitero Monumentale di Milano

Il Comune di Milano ha dato in concessione una tomba di famiglia del Cimitero Monumentale per la cifra record di 900mila euro. Si tratta, come spiegato dalla commissione relativa al Bilancio di Previsione 2019 del settore Innovazione, Trasparenza Agenda Digitale e Stato Cvile, dell'edicola Moretti, risalente al 1915, realizzata dall'architetto Giuseppe Sommaruga.

Comune: lista d'attesa lunghissima

"La concessione di una tomba come questa avviene ogni dieci anni", ha detto Andrea Zuccotti, direttore Servizi Civici del Comune di Milano. "È un processo che richiede anni perché serve reperire prima i titolari della concessione, e capire se sono interessi a portarla avanti o a farla decadere. In questo caso la tomba va sul mercato, e si crea una lista delle richieste arrivate per averla. Sono centinaia le persone in lista di attesa per avere la concessione di una tomba al Cimitero Monumentale". La concessione è di 99 anni.