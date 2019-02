Un 39enne di Pozzolengo, in provincia di Brescia, è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della ex. A eseguire l’ordinanza di custodia cautelare in carcere sono stati i carabinieri di Sirmione. Dopo la fine della relazione, la donna si era trasferita a Lazise per allontanarsi dall’ex ed evitare maltrattamenti e minacce ma è stata raggiunta dall’uomo, che ha distrutto con un martello porte e finestre dell’abitazione. Lo stalker era addirittura aiutato dalla madre, che per questo è stata raggiunta da un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla vittima.