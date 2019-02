Chiude l’hotel Bellevue, un albergo di Cosio Valtellino in provincia di Sondrio che era stato trasformato in Centro per ospitare i profughi e negli ultimi mesi aveva cambiato il nome in Rezia Valtellina. Lo ha reso noto il ministro degli Interni Matteo Salvini. "Avevamo promesso di stroncare il business dell'accoglienza e di offrire protezione solo ai veri profughi – ha affermato il titolare del Viminale - stiamo mantenendo gli impegni anche nella splendida Valtellina, dove gli immigrati in accoglienza si sono dimezzati".