Voghera, anziana rapinata in casa

Una pensionata di settant’anni, che abita in una zona periferica di Voghera, in provincia di Pavia, è stata rapinata in pieno giorno sulla soglia di casa. Due malviventi hanno pedinato la donna, che era di ritorno verso casa dopo la spesa. I rapinatori hanno poi aggredito l'anziana sulla porta della sua abitazione: la donna è finita a terra e i due sono entrati in casa, riuscendo ad impossessarsi di 600 euro in contanti e di diversi oggetti preziosi. In seguito sono fuggiti. Le forze dell'ordine hanno avviato subito le indagini per risalire agli autori della rapina.