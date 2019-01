Esplode forno in azienda del Bergamasco: tre feriti

Una violenta esplosione è deflagrata oggi, lunedì 14 gennaio, intorno a mezzogiorno, in un'azienda di via Bisone a Cisano Bergamasco, in provincia di Bergamo. Tre uomini, di 23, 40 e 50 anni, sono rimasti feriti, nessuno in modo grave. Stando alle prime ricostruzioni dei vigili del fuoco, all'interno dell’azienda sarebbe esploso un forno: liquido incandescente sarebbe finito sui tre operai, ustionandoli. Sono subito arrivate sul posto due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso del 118. I feriti sono stati trasportati in codice giallo negli ospedali Papa Giovanni XXIII di Bergamo, a Merate e al Niguarda di Milano.