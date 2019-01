Lissone, rubano bambinello dal presepe e postano la bravata sui social

È stata individuata la prima delle quattro persone che, nella notte tra il 30 e il 31 dicembre 2018, a Lissone, in provincia di Monza e Brianza, hanno, prima dileggiato, e poi portato via il bambinello da un presepe, postando poi la loro bravata su un social network.

I carabinieri hanno fermato un operaio di 19 anni, incensurato e residente a Lissone, denunciato per furto aggravato e offesa a confessione religiosa mediante vilipendio di cose.

La vicenda

Secondo le accuse, insieme con i tre complici, l'operaio avrebbe sbeffeggiato la statua di Gesù Bambino, che si trovava in un presepe all'esterno della chiesa di San Pietro e Paolo, in piazza Giovanni XXIII, riprendendo le scene con il telefonino.

La statuetta del bambinello non è ancora stata trovata, mentre gli altri complici potrebbero presto essere presto identificati.