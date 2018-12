Uccide madre a Robbiate, timore ricovero anziana alla base del delitto

Temeva un imminente ricovero della madre in una casa di riposo. Potrebbe esserci questa paura alla base dell’omicidio di Luigia Mauri, donna di 89 anni di Robbiate in provincia di Lecco. Secondo l’accusa a ucciderla a martellate la notte di Natale sarebbe stato il figlio, Marco Olginati, professore in pensione di 65 anni.

Accusato di omicidio volontario aggravato

L'uomo, dopo aver tentato il suicidio, è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Lecco. È piantonato dai carabinieri e in stato d'arresto per omicidio volontario aggravato. Marco Olginati era in pensione da circa dieci anni, dopo aver insegnato alle scuole medie di Olgiate Molgora nel Lecchese. Ancora da chiarire l’esatta dinamica del delitto.