Milano, proposta di matrimonio dentro dolce a 'Artisti del Panettone'

Fuori programma alla manifestazione milanese 'Artisti del Panettone', in scena al Palazzo Giureconsulti nel weekend dell’8 e del 9 dicembre. La proposta di matrimonio è arrivata dentro un panettone: assaggiando una fetta di panettone al cioccolato del pasticcere campano Sal De Riso, Serena ha trovato nella farcitura un anello di fidanzamento del suo compagno Alessandro che le ha fatto la proposta: "Vuoi diventare mia moglie?". Lei ha risposto "Sì, non adesso, ma sì" prima di baciarlo, mentre il pasticcere guardava il risultato della suo panettone con farcitura speciale.

La manifestazione ‘Artisti del Panettone’

Artisti del Panettone riunisce varie tradizioni: si passa dalla Lombardia dove il panettone è re indiscusso della tradizione con il Maestro Iginio Massari, Vincenzo Santoro di Pasticceria Martesana e Maurizio Bonanomi, per poi andare in Alta Badia insieme ad Andrea Tortora dell'hotel Rosa Alpina e del ristorante St. Hubertus, regno dello chef tristellato Norbert Niederkofler. A Padova è la volta di Luigi Biasetto, mentre a Torino si incontra Fabrizio Galla. Non manca una rappresentanza del sud con i campani Alfonso Pepe e Sal De Riso e il lucano Vincenzo Tiri. Ogni giorno masterclass per scoprire le fasi di realizzazione dei panettoni, degustazioni al buio per individuare, ad occhi bendati, le differenze tra un vero panettone artigianale e uno industriale, talk con professionisti della pasticceria.