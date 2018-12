Milano, maltratta anziano con schiaffi e spinte: arrestata badante

Imbavagliava l’anziano che doveva accudire con una sciarpa perché voleva dormire tranquilla, lo sgridava di continuo, lo colpiva con schiaffi e spinte. Questo il comportamento quotidiano di una badante ecuadoriana di 53 anni, arrestata dalla polizia a Milano per maltrattamenti nei confronti di due anziani fratelli. Le vittime sono un uomo di 81 anni, costretto sulla sedia a rotelle, e la sorella di 86 anni con alcuni problemi di salute.

L’episodio di agosto

L’attività investigativa degli agenti della Squadra Mobile è partita lo scorso agosto, quando una vicina ha segnalato le urla di uno degli anziani che era caduto e non riusciva ad alzarsi da solo. All’arrivo degli agenti in Città Studi la badante non c’era. In quel frangente era stata denunciata per abbandono di persona incapace e resistenza a pubblico ufficiale per la reazione violenta contro i poliziotti. Da quel momento è stata monitorata la situazione.

Installate le telecamere nascoste

Di recente sono state installate telecamere nascoste e dopo tre giorni, appena sono stati visti gli schiaffi e il bendaggio con la sciarpa, gli investigatori sono intervenuti per arrestarla. La badante, che è stata assegnata da un amministratore giudiziario nel 2015, ha un precedente per furto nel 2006, commesso all'interno di un’abitazione dove lavorava. Nel 2011 è stata segnalata per una lite con il figlio di un'assistita.